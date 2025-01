Lula assina MP que equipara policiais civis do ex-território à PF

Conquista foi comemorado pelo senador Randolfe Rodrigues (PT), que confirmou a informação nesta sexta-feira (3)

Por SELES NAFES

O presidente Lula (PT) assinou uma medida provisória que equipara os salários dos policiais civis do ex-Território Federal do Amapá aos dos policiais federais. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) pelo senador Randolfe Rodrigues (PT).

De acordo com o senador, a Medida Provisória nº 1286 reestrutura as carreiras do serviço público, tendo como principal efeito o reajuste salarial dos servidores federais.

No caso específico do Amapá, a MP assegura aos policiais civis do ex-território os mesmos direitos salariais dos servidores da Polícia Federal. A medida foi assinada no dia 31 de dezembro.

“Era uma reivindicação antiga e muito esperada pelos nossos policiais civis. Tenho uma enorme satisfação de ter contribuído para essa vitória da categoria”, destacou Randolfe em suas redes sociais.