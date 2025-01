Macapá 267 anos: Corrida do Aniversário entrega kits a participantes; veja onde

Mais de cinco mil pessoas se inscreveram para o evento do dia 4 de fevereiro que terá dois percursos

Os preparativos para a tradicional Corrida do Aniversário de 267 anos de Macapá entram na reta final. A entrega dos kits para os 5 mil atletas inscritos acontece nos dias 31 de janeiro (sexta-feira) e 1º de fevereiro (sábado), das 10h às 19h, no Center Kennedy, localizado na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2353.

O kit do participante inclui camiseta e número de peito, e para retirá-lo, é necessário apresentar um documento oficial com foto e doar 2 kg de alimentos não perecíveis. Esses alimentos serão destinados a instituições sociais, fortalecendo o caráter solidário do evento.

Prova com Dois Percursos

A corrida, marcada para o dia 4 de fevereiro, terá dois percursos:

7 km para o público adulto.

3 km para o público infantojuvenil.

Tema e Programação Ampliada

Com o tema “Macapá, tão bom te amar”, a comemoração do aniversário da capital amapaense traz uma programação esportiva diversificada. Além da corrida, a Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), organizou uma maratona esportiva com 17 modalidades, incluindo skate, patins, vôlei, futsal e tiro ao arco para Pessoas com Deficiência (PCDs).

“Essa programação foi pensada para alcançar todos os públicos, celebrando a diversidade esportiva de Macapá e fortalecendo nosso compromisso com a inclusão e o bem-estar”, destacou Ronildo Nobre, representante da Semel.

Serviço

Entrega dos kits:

Local: Center Kennedy (Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2353, 1º piso).

Data e horário: Sexta-feira (31 de janeiro) e sábado (1º de fevereiro), das 10h às 19h.