Macapá, 267 anos: festa com Belo celebra história e cultura; veja programação

Ponto alto da festa tem show com cantor Belo. Programação inclui manifestações culturais e religiosas, torneio de esportes.

Da REDAÇÃO

Com o tema Macapá, tão bom te amar, a prefeitura montou a programação de 267 anos de história de Macapá para o dia 4 de fevereiro. Os festejos começarão um pouco mais cedo, no dia 2 de fevereiro, com o Festival de Iemanjá, no Trapiche Eliézer Levy, em frente ao Rio Amazonas, que há tantas gerações encanta os macapaenses e visitantes.

Na segunda-feira (3), a programação terá um Seminário sobre Desenvolvimento Econômico. Enquanto isso, o Mercado Central será palco de uma programação cultural com exposição de artistas locais e a Feira Macapá Criativa, em que serão comercializados artesanatos, comidas e bebidas. Pela noite, será a vez do culto em comemoração ao aniversário da cidade, no Batistério Municipal.

Já para os apaixonados por futebol, a Prefeitura fará uma grande transmissão por um telão na Praça Jacy Barata Jucá do jogo entre Botafogo e Flamengo, que disputam a final da Super Copa.

No dia 4, as comemorações iniciam com a corrida de aniversário da cidade, que também contará com um percurso especial para as crianças, e a tradicional Missa de ação de graças, na Catedral de São José. Em frente à igreja, também acontece o Encontro das Bandeiras e o corte do bolo, que nesse ano, terá 50 metros de comprimento.

Além disso, durante todo o dia, será realizada uma extensa programação esportiva em diversas modalidades como ciclismo, skate, bike cross, futvôlei, vôlei de areia, hand beach, beach tênis, basquete, tutsal, vôlei de quadra, futlama, crossfit, powerlifting e tiro ao arco PCD.

Às 16h, o Parque Meio do Mundo receberá o evento Super PCDinhos, voltado para crianças com deficiências.

Durante a noite, a Jacy Barata será palco do grande show do cantor Belo, um dos principais nomes na cena nacional do samba e pagode, que comemora 30 anos de carreira.