Macapá prorroga prazo para cadastramento no novo sistema de bilhetagem

Usuários do transporte público têm até 31 de janeiro para garantir atualização dos cartões

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Macapá anunciou a prorrogação do prazo para o cadastramento no novo sistema de bilhetagem eletrônica. Estudantes, empresas e demais usuários do transporte coletivo têm até o dia 31 de janeiro para realizar o processo e obter os novos Cartões Estudantil, Cidadão ou Vale Transporte.

O novo sistema, que passou a ser administrado pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) após uma guerra judicial com as empresas de ônibus, modernizou os cartões usados para acesso ao transporte público. A substituição dos antigos modelos deve ser concluída até o final deste mês. Para isso, foram disponibilizados dois pontos de atendimento:

Centro de Cultura Negra do Amapá (Rua General Rondon, bairro Laguinho): atendimento exclusivo para Cartão Estudantil, de 8h às 16h.

Sede da CTMac (Avenida Iracema Carvão Nunes, 298, bairro Central): atendimento para Cartão Estudantil e Vale Transporte, de 8h às 17h.

O cadastramento também pode ser feito online, por meio do aplicativo SI.GO, disponível para dispositivos Android e iOS.

Documentos Necessários

Cartão Estudantil: Documento com foto Comprovante de residência Declaração escolar

Vale Transporte: Cadastro pelas empresas no site da Prefeitura de Macapá Apresentação de documentos originais e cópias pelo munícipe

Cartão Cidadão: Documento com foto Comprovante de residência

Passe Livre (para idosos e pessoas com deficiência): Atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Documento com foto Comprovante de residência Laudo médico (para pessoas com deficiência)



Avanço para os Usuários

Segundo João Mendonça, diretor-presidente da CTMac, o novo sistema traz benefícios significativos para a população.

“O novo sistema foi projetado para facilitar o acesso ao transporte público e oferecer mais comodidade e eficiência tanto para os estudantes quanto para a população em geral. Estamos ampliando os canais de atendimento e prorrogação do prazo para que ninguém fique de fora desse processo”, afirmou.

Os munícipes devem se atentar aos prazos e garantir a atualização de seus cartões para evitar transtornos futuros.