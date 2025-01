Maiores Assembleias de Deus no Amapá unem forças para grande projeto evangelístico

Lideranças das cinco maiores igrejas estão se unindo em torno do projeto espiritual, social e missionário.

Por GESIEL OLIVEIRA

Em um momento inédito e marcante para a história das Assembleias de Deus no Amapá, os presidentes dos cinco maiores ministérios do estado, que juntos representam centenas de congregações espalhadas por todos os municípios do Amapá, reuniram-se com o propósito de fortalecer a unidade espiritual e traçar estratégias conjuntas, tanto no campo ministerial quanto no contexto evangelístico e social.

A reunião, que aconteceu sob grande expectativa, foi composta pelos seguintes líderes:

– Pastor Dimas Leite Rabelo, presidente da Assembleia de Deus Ministério Zona Norte acompanhado dos dois vice presidentes Pr Elienai Rabelo e Pr Gesiel Oliveira;

– Pastor Iaci Pelaes, presidente da Assembleia de Deus Igreja Mãe no Amapá acompanhado do vice presidente Pr Miguel Roberto, Pr Luiz Eduardo e Pr Anderson Oliveira;

– Pastor Luiz Fernandes, presidente da Assembleia de Deus do Avivamento acompanhado de sua esposa;

– Pastor José Francisco, presidente da Assembleia de Deus de Anápolis;

– Pastor Élcio Monteiro, presidente da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, representado no encontro pelo Pastor José Pelaes.

Esse evento não apenas reforça os laços entre as igrejas locais, mas também marca um novo capítulo na história das Assembleias de Deus no estado. Tentativas anteriores de reunir os ministérios num propósito comum falharam, tornando este encontro ainda mais significativo.

Objetivos

Os líderes discutiram a importância de caminhar em um mesmo propósito espiritual, buscando fortalecer projetos comuns a unidade da Igreja de Cristo no estado. Além disso, foi levantada a necessidade de estratégias sociais e missionárias conjuntas para ampliar a influência do evangelho e fortalecer as ações das igrejas no âmbito social e espiritual.

Entre os temas abordados, destacaram-se:

– Promoção de eventos interministeriais para edificação espiritual e comunhão;

– Articulação de pautas conjuntas sociais e missionárias que impactem positivamente a sociedade;

– Estratégias para apoiar projetos de evangelismo que unam as igrejas e consolidem a presença do evangelho em todas as regiões do estado.

Próximos Passos

A primeira reunião foi descrita como um marco inicial para outros encontros que visam consolidar a aliança entre os ministérios. A próxima reunião já está agendada para fevereiro na Assembleia de Deus do Avivamento, liderada pelo Pastor Luiz Fernandes.

Este movimento é visto como um grande avanço, não apenas para os ministérios envolvidos, mas para todo o estado do Amapá, onde a união das igrejas fortalece tanto a fé quanto as iniciativas que impactam a sociedade.

A união dos líderes demonstra um compromisso em deixar de lado possíveis pequenas diferenças históricas em prol de um objetivo maior: a edificação do Corpo de Cristo e a expansão do Reino de Deus no Amapá. Esta é, sem dúvida, uma nova era para as Assembleias de Deus no Estado do Amapá, um momento que ficará registrado na memória da igreja local.