Matador do Comando Vermelho no Amapá morre em tiroteio com o Bope

Um criminoso apontado como autor de pelo menos três homicídios e identificado como matador da facção carioca Comando Vermelho foi morto em confronto com o Bope na noite desta quarta-feira (8), em Santana, a 17 km de Macapá. O confronto com a Companhia de Choque ocorreu no Bairro Paraíso, por volta das 21h.

De acordo com as investigações, um dos crimes cometidos por Luiz Fábio Neves de Souza, de 19 anos, foi a execução de Natanael da Silva Araújo, rival da facção, assassinado a tiros na Rua Cláudio Lúcio Monteiro, em Santana, no dia 14 de junho de 2024.

Informações do serviço de inteligência da PM indicaram a presença de um suspeito armado na Avenida Princesa Isabel. Durante a tentativa de abordagem, Luiz Fábio teria sacado uma arma e atirado contra a patrulha, que participava de uma operação de combate ao crime organizado.

Na tentativa de fuga, o suspeito tentou se abrigar em uma pousada, mas foi baleado na entrada do estabelecimento. Equipes do Samu foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local.

Ainda segundo a polícia, Luiz Fábio havia assumido posição de liderança do Comando Vermelho no Bairro dos Remédios, em Santana, após a morte de seu cunhado, também integrante da facção, em confronto armado com a PM do Amapá.