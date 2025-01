Menina era abusada enquanto brincava com filhas de estuprador

Criminoso foi preso pela Polícia Civil depois que a vítima de 8 anos contou o que correu

Por LEONARDO MELO

A Polícia Civil do Amapá divulgou nesta segunda-feira (6) ter feito a prisão de um homem de 38 anos, no interior do estado, acusado de estupro de vulnerável. A vítima é uma criança de apenas 8 anos.

O caso está sob a responsabilidade do delegado Thiago Almeida, da Delegacia de Polícia de Calçoene, município a 460 km de Macapá. Os crimes teriam ocorrido na residência do acusado.

De acordo com as investigações, a menina costumava brincar com as filhas dele. Ela relatou que os abusos teriam começado de uma forma mais comedida, com toques “inapropriados” sem a permissão dela, e foram aumentando com o passar dos dias.

“Ela tinha amizade com as duas filhas do autor dos fatos, que ganhou a confiança da vítima, iniciou as atitudades abusivas com pequenos toques e passou a convidá-la para assistir vídeos pornográficos. Por fim, cometeu os atos sexuais graves contra a criança, inclusive com violência”, ressaltou o delegado.

Além disso, para facilitar ainda mais os abusos, ele teria oferecido dinheiro antes de consumar o estupro.

A menina contou o que ocorreu a familiares, que procuraram o Conselho Tutelar de Calçoene. Os conselheiros acionaram a polícia, e o delegado Thiago Almeida solicitou a prisão preventiva do suspeito, alegando a gravidade do caso e o risco de repetição dos crimes.

O criminoso foi encaminhado para audiência de custódia e teve a prisão mantida. Ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).