MMA e Festival da Banana atraem 3 mil pessoas no réveillon de Tartarugal

Evento ocorre na principal praça da cidade

O Réveillon Prime de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, atraiu mais de 3 mil pessoas em sua noite de abertura. A principal atração foi a 18ª edição do tradicional Festival da Banana, que celebrou a cultura local e atraiu visitantes de diversas regiões do estado. O evento se consolidou como um dos maiores da região, encantando o público com sua diversidade cultural e festiva.

Outro destaque da noite foram as lutas do NEC, que ganharam transmissão ao vivo pelo Facebook. Centenas de espectadores acompanharam as competições online, além do público presente no local, vibrando com cada combate.

“Foi emocionante ver a energia do público e a qualidade das lutas. Esse evento está crescendo a cada ano”, comentou um dos organizadores.

O Réveillon Prime continua com uma programação imperdível nos próximos dias. Hoje, a festa da virada promete ser memorável, com o comando da aparelhagem Matrix Revolution.

“Teremos um show de luzes e música eletrônica como Tartarugalzinho nunca viu”, garantiu a equipe de organização. A programação será encerrada no dia 1º de janeiro com a cerimônia de posse, seguida de uma festa animada pelo Poderoso Rubi.

Tartarugalzinho reafirma sua relevância na organização de eventos culturais e festivos, marcando a chegada de 2025 com momentos que ficarão na memória da população e dos visitantes.