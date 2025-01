Modernos e confortáveis, ônibus Doble Decker começam a operar na rota Macapá/Oiapoque

Empresa Amapatur passou a utilizar a linha após melhorias da rodovia de acesso ao município no norte do Estado do Amapá.

Por JONHWENE SILVA

Quem viaja frequentemente ao município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, notou nas últimas semanas um novo modelo de ônibus que está proporcionando mais conforto aos passageiros. A empresa Amapatur iniciou a operação da rota com veículos Double Decker, de dois andares, equipados com poltronas reclináveis e ar-condicionado, oferecendo uma experiência mais tranquila e confortável aos usuários.

Segundo a Amapatur, a intenção de melhorar o conforto das viagens era antiga, mas as condições da BR-156 inviabilizavam esse tipo de investimento. Com as recentes melhorias na rodovia, a empresa decidiu inovar, investindo na aquisição de dois ônibus Double Decker. A novidade tem agradado os passageiros.

“São realmente muito bonitos, e eu tive a oportunidade de fazer uma viagem num deles. Mostra que está melhorando, porque antes a gente viajava em ônibus sem a mínima condição. É muito bom saber que agora temos esse tipo de ônibus na linha para Oiapoque”, relatou uma passageira.

Os veículos têm capacidade para transportar 60 passageiros por viagem, com saídas diárias às 20h. A passagem custa R$ 188, mais taxas de embarque, um custo-benefício considerado atrativo pela qualidade do serviço oferecido. Além disso, o preço está entre os mais baixos do país em comparação com rotas semelhantes.

“O custo-benefício para os passageiros é ótimo, uma vez que as passagens estão entre as mais baratas do país e o nível de conforto do veículo é muito grande”, destacou Alexandre Dartora, gerente administrativo da empresa.

Ele explicou que a conclusão da BR-156 animou os diretores da Amapatur, que agora apostam na inovação para atrair novos clientes. O gerente também destacou o papel da Secretaria de Estado do Transporte (Setrap), cujo trabalho foi essencial para conquistar a confiança da empresa, incentivando o investimento em melhorias.

“Temos visto melhorias nas rodovias, o que nos dá segurança para realizar investimentos. Apesar disso, por enquanto ainda não temos planos para expandir para outras rotas ou atender outros municípios”, concluiu.