Morador de habitacional é sentenciado à morte por facção criminosa

Crime ocorreu no habitacional Vila dos Oliveiras, no Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 21 anos foi assassinado a mando do crime organizado, na noite desta quinta-feira (23), por volta de 21h, enquanto arrumava o selim de sua bicicleta em frente ao conjunto habitacional Vila dos Oliveiras, no Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Depois de chegar por trás e atirar na nuca de Rodrigo Soares Ferreira, o suspeito, conhecido como “Boquinha”, ainda teria tentado disparar outras vezes na vítima, mas a arma falhou e ele fugiu em direção ao Bairro Araxá. Buscas foram feitas pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, mas ninguém foi preso.

Rodrigo morreu antes da chegada do socorro médico, o delegado Paulo Moraes apurou que ele havia chegado recentemente do Pará e estava morando com familiares em um dos apartamentos do habitacional, onde passou a ser monitorado e ameaçado de morte por faccionados que atuam na região.

Inicialmente, as investigações apontam que o morador não tinha antecedentes criminais, e familiares negaram o envolvimento da vítima com o crime organizado.

A motivação da execução ainda é desconhecia, e Moraes segue em busca de provas que possam esclarecer o caso e prender o autor do disparo.