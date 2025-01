Moradores ignoram aviso da prefeitura, e rua vira lixão

Moradora disse que a prefeitura limpou o local várias vezes, mas é o mesmo que "enxugar gelo"

Por RODRIGO DIAS

A falta de conscientização de parte da população tem gerado incômodo e risco à saúde no cruzamento da Rua Manoel Ferreira da Silva com a Avenida Evandro Carneiro de Melo, no bairro dos Congós, zona sul de Macapá. Há meses, o local foi transformado em um verdadeiro “lixão” a céu aberto.

De acordo com uma moradora que vive há mais de duas décadas próxima ao ponto, mas preferiu não se identificar, o descarte irregular de materiais ocorre a qualquer hora do dia.

“A prefeitura já limpou algumas vezes, mas é mesmo que enxugar gelo. Como não mora ninguém aí nesse canto do terreno abandonado, o povo não respeita. Hoje ainda tá pouco, tem dia que a podridão é insuportável”, relatou.

Ainda segundo moradores, em 2023, o local foi palco de uma tragédia: o corpo de um adolescente de 14 anos foi encontrado ali.

Atualmente, é possível ver restos de móveis, eletrodomésticos, telhas, madeiras, mato retirado de quintais e recipientes com água parada, criando um ambiente ideal para a proliferação do mosquito da dengue.

A Zeladoria Urbana de Macapá instalou uma placa no local alertando que o descarte de lixo na rua é crime e pode resultar em multa de até R$ 2.500. O informativo inclui o contato para denúncias, mas até o momento tem sido amplamente ignorado.