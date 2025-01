Motociclistas com CNH vencida são presos após manobras perigosas, perseguição policial e colisão em residência

Caso ocorreu no Polo Industrial do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois motociclistas foram presos em Santana, a 17 km de Macapá, depois de serem flagrados por policiais militares realizando manobras perigosas no Polo Industrial da cidade, na noite desta quarta-feira (10).

A dupla desobedeceu a ordem de parada de uma equipe da Companhia de Policiamento Comunitário (CPCom), dando início a uma perseguição policial, que percorreu diversas vias do município e colocou em risco a vida de pedestres e motoristas.

Os policiais fizeram o acompanhamento tático pela Rodovia Duca Serra, com o apoio de outras equipes do 4º Batalhão.

Os infratores estavam em duas motos. O primeiro deles foi interceptSantanaado próximo ao Bairro Acquaville, enquanto o segundo seguiu em fuga, aumentando a iminência de um acidente ao avançar sinais vermelhos e preferenciais em alta velocidade.

A perseguição terminou no Bairro Fonte Nova, quando o motociclista colidiu contra uma residência. Apesar do impacto, ele foi detido sem ferimentos graves.

Na verificação de documentos, os policiais constataram que ambos infratores estavam com as Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) vencidas. Durante o depoimento, confessaram que frequentemente realizavam as manobras perigosas, como andar sob apenas uma roda, e ignoravam ordens de autoridades de trânsito.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (CPTran) foi acionado para registrar as medidas administrativas de trânsito. A dupla foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil por crime de direção perigosa. As motocicletas foram recolhidas para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).