Motorista sem CNH que atropelou criança de 2 anos diz que fugiu por medo de populares

Acidente ocorreu no fim de semana passado, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O motorista que atropelou a menina de 2 anos no último sábado (23) no Bairro do Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá, foi identificado e prestou depoimento na segunda-feira (27), dois dias depois do acidente.

Na Delegacia de Repressão a Delitos de Trânsito (Deatran), ele informou que não possui a Carteira Nacional de Habilitação.

De acordo com a Polícia Civil do Amapá, o homem contou que estava com a família e levando amigos para uma UBS no momento do acidente. Durante o depoimento, afirmou que viu as duas primeiras crianças atravessando a rua, mas a terceira, não.

Ainda conforme o relato, após o fato, ele teria procurado prestar socorro, o que não foi aceito pela avó da vítima, que preferiu que uma mulher de confiança da comunidade levasse a criança – socorrida ao Hospital de Emergências do Centro.

À delegada Josimária Coelho, titular da Deatran, o condutor, que não teve a identidade revelada, falou que não ficou no local do acidente por receio de ser agredido por populares.

“Segundo a versão dele, tinham pessoas consumido bebida alcoólica nas proximidades, e ele preferiu seguir o veículo da pessoa que fez o socorro. No meio do caminho, teria ocorrido um problema em seu carro e seguiu a pé até o HE. Lá, soube que a criança estava sendo atendida e decidiu dar atenção para seu filho que ficou traumatizado ao ver o acidente”, revelou a delegada.

A princípio, ele será indiciado por lesão corporal culposa no trânsito com aumento de pena pela falta de CNH, omissão de socorro e pelo crime de fuga. No entanto, ainda não é possível afirmar se ele vai responder na conclusão do inquérito policial por todos esses crimes. A polícia vai realizar diligências para formar a conclusão sobre a dinâmica e a causa determinante do delito.

Ontem (27), a direção do HE informou que menina segue em observação e apresenta quadro estável. A criança passou por novos exames de tomografia de controle e não tem indicação de cirurgia. Ela segue acompanhada pela equipe multiprofissional e especializada de neurocirurgia.