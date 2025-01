Mototaxista atraído para emboscada acaba morto a tiros; mulher finge estar morta para escapar

Vítima havia marcado encontro com pessoa para receber documentação de celular

Por OLHO DE BOTO

O mototaxista Paulo Vieira dos Santos, de 29 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (30), depois de ser atraído para o fim da Avenida Aquariquara, no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

Paulo tinha passagem por roubo, e conforme informações apuradas no local do crime pelas polícias Civil e Militar, ele havia marcado um encontro com uma pessoa que iria entregar-lhe a documentação de um aparelho celular, mas ao chegar até o endereço combinado, acompanhado de sua mulher, passou a ser alvo de um indivíduo que se aproximou em um carro branco.

Paulo foi atingido por vários tiros e morreu ao lado de sua motocicleta, já a esposa dele se fingiu de morta e o atirador fugiu sem levar nada.

O celular encontrado com o mototaxista vai ser peça fundamental na investigação, o objetivo da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) é identificar quem armou a emboscada, atraindo a vítima para ser executada, e qual teria sido a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.