Mulher é baleada na cabeça em Santana

Crime ocorreu no Bairro Fonte Nova, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher identificada como Rosemary Braga Melo, de 36 anos, foi baleada na cabeça neste sábado (11), no Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá. A tentativa de homicídio ocorreu no final da Avenida Castro Alves, próximo a uma área de pontes, nas primeiras horas da manhã.

Segundo informações apuradas pela polícia, ela estava saindo da área de pontes quando dois homens se aproximaram e, inicialmente, iniciaram um diálogo com a vítima. Em seguida, um deles sacou uma arma de fogo e efetuou pelo menos dois tiros. Um dos disparos atingiu a testa de Rosemary. O outro tiro atingiu um dos braços.

A vizinhança acordou com os estampidos da arma, mas os atiradores já haviam fugido a pé, sem ser identificados. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Emergências (HE) de Santana. Até o fechamento da reportagem, ela ainda passava por cirurgia.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amapá.

Há 10 anos

Rosemary tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá. Ela foi presa no dia 15 de maio de 2015, 10 anos atrás, ao ser flagrada pela PM entregando drogas em um motel de Santana, no Bairro do Paraíso. Na ocasião, além dos entorpecentes, a acusada tinha R$ 8 mil em dinheiro.

A prisão foi feita por policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar atendendo a uma denúncia anônima. À época, ela já tinha passagem pelo mesmo tipo de crime e o marido dela havia sido preso, também por tráfico, uma semana antes.

Durante a abordagem n]o motel, Rosemary tinha uma pequena quantidade de crack e maconha, mas confessou que tinha mais drogas guardadas em casa. Ela entregou as chaves da residência aos policiais, que encontraram mais entorpecentes e os R$ 8 mil em notas de R$ 50 e R$ 100.