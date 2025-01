Mulher é presa após enganar idosos e furtar R$ 20 mil de contas bancárias

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma mulher de 32 anos foi presa nesta quinta-feira (30) no município de Ferreira Gomes, no interior do Amapá, após aplicar golpes em quatro vítimas, com idades entre 70 e 75 anos.

A criminosa, que não teve seu nome revelado, é acusada de furtar mais de R$ 20 mil das contas bancárias dos idosos, aproveitando-se da falta de conhecimento tecnológico delas.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, responsável pelo caso, a mulher utilizava seu celular para realizar transferências bancárias e solicitar empréstimos em nome das vítimas.

A investigação aponta que ela se aproveitava da vulnerabilidade dessas pessoas, que confiavam nela e não desconfiavam de suas ações.

A prisão da golpista é resultado de um trabalho de investigação da Polícia Civil do Amapá, que vinha investigando o caso há algumas semanas.

A mulher foi localizada e presa em sua residência. Ela foi indiciada por estelionato e furto qualificado, e pode pegar uma pena de até 10 anos de prisão, caso seja condenada. A polícia investiga se a acusada agia sozinha ou se contava com a ajuda de outros indivíduos.