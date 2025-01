Mulher morre após ser encurralada, agredida e esfaqueada na orla de Oiapoque

Os três suspeitos foram presos e confessaram. Crime foi filmado por testemunhas no município a 590 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma mulher de 35 anos, filmada sendo agredida fisicamente na orla do município de Oiapoque, a 590 km da capital, morreu após levar uma facada durante a confusão. O caso aconteceu no último fim de semana e os suspeitos já foram presos pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, o crime ocorreu no início da manhã de sábado (4). Um vídeo que mostra parte das agressões foi divulgado em redes sociais.

Nas imagens é possível ver um homem com uma faca na mão segurando a mulher contra uma mureta. De repente, um outro rapaz chega gritando e desferindo dois tapas no rosto da vítima. Uma terceira envolvida, também mulher, se aproxima e discute com a vítima, que tem os bolsos esvaziados por um dos agressores. O vídeo não mostra o momento da facada que tirou a vida da mulher, mas a polícia teve a confirmação de que ele ocorreu durante essa briga.

Após a equipe médica do hospital relatar a entrada da vítima na unidade de saúde, a Polícia Civil realizou diligências para localizar os autores. Eles foram presos em flagrante, inicialmente por tentativa de homicídio qualificado, nas proximidades do local do crime.

Com os homens, de 34 e 38 anos, e a mulher, de 28 anos, foram apreendidas duas facas utilizadas no ato. Durante depoimento, a mulher suspeita confessou o esfaqueamento, alegando motivações pessoais. Os outros dois suspeitos admitiram envolvimento em agressões físicas e apropriação de bens da vítima.

“As informações fornecidas pela equipe médica davam conta de que o golpe havia perfurado o coração da vítima, que estava em estado grave no hospital local e passaria por procedimento cirúrgico. Inicialmente, o crime foi de tentativa de homicídio, porém, na noite deste domingo (5) a vítima faleceu”, disse o delegado Átila Rodrigues.

Os três envolvidos serão indiciados pela prática do crime de homicídio qualificado. A investigação segue em andamento para elucidação completa dos fatos.

“A autora do esfaqueamento disse que na madrugada passada adquiriu uma pedra de crack da vítima e achou a pedra pequena, tentou reaver o valor pago pela droga, e, como a vítima se recusou a devolver o dinheiro, isso motivou que ela fosse esfaqueada. Com relação ao homem que aparece no vídeo portanto uma faca e ameaçando a vítima, ele relata que teria dado um valor para ela comprar bebida alcoólica e por não ter restituído o troco ele acabou por ameaçá-la. E o outro que desferiu o tapa, disse que a vítima tinha falado que tinha dado para ele esse valor referente ao troco”.

Antes de morrer a mulher ainda chegou a mandar um áudio para a companheira, falando sobre a facada que havia levado.