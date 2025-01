Nova Câmara de Macapá manterá desenho arquitetônico original após obras

Representantes da CMM e da prefeitura debateram nesta quinta-feira (16) a recontrução do prédio

Representantes da Câmara Municipal e da Prefeitura de Macapá iniciaram, nesta quinta-feira (16), o planejamento da reconstrução e modernização do prédio sede do legislativo municipal. A reunião foi entre o presidente Pedro DaLua (União Brasil) e o secretário do Gabinete Civil da PMM, Ivo Melo.

Uma das propostas discutidas foi a preservação da arquitetura original do prédio, apresentada por Melo e prontamente aceita pelo presidente da Câmara.

“Acho importante mantermos os traços originais, afinal, é um patrimônio histórico, porém, acredito que devemos dar um pouco de modernidade no ambiente. Queremos ampliar a estrutura dos gabinetes, do plenário, para melhor acomodarmos a população. Aproveitar essa linda praça que foi feita na frente da Prefeitura e, quem sabe, fazermos o nosso espaço de visitação, de apreciação, na frente da Câmara. Mas, os detalhes vamos deixar para anunciarmos no dia do aniversário de Macapá”, afirmou DaLua.

Recursos e metas

O projeto já conta com R$ 3 milhões de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre, inicialmente destinados à reforma do prédio. Com a ampliação do escopo para uma reconstrução mais abrangente, a Câmara busca novos recursos.

“Inicialmente, a ideia era fazer uma reforma, e essa emenda seria investida nisso. Mas, vimos que há a necessidade da ampliação da Casa e uma reconstrução mais complexa, por isso, já falamos com o deputado federal Vinícius Gurgel, ele prometeu trazer mais R$ 5 milhões. A estimativa é que iremos precisar algo em torno de R$ 11 milhões. Então, já estamos tentando captar mais verba com o senador Randolfe Rodrigues e, novamente com o Davi”, explicou DaLua.

A ideia é restaurar o prédio, mas também proporcionar maior funcionalidade, conforto e acessibilidade para atender a população e fortalecer o papel do Legislativo municipal.

A reunião contou com a presença de autoridades como os vereadores Léia Pelaes (PDT), Elenice Scherer (Podemos), Bruno Igreja (MDB) e Patrick Monte (MDB), além da subsecretária de Projetos e Convênios do município, Láurea Ferreira, e do assessor especial da Prefeitura, Marcos Pantoja.