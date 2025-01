Nova Estação de Tratamento é entregue e leva água para 100 mil pessoas em Santana

A unidade foi inaugurada nesta terça-feira (21), no município a cerca de 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) entregou oficialmente, na manhã desta terça-feira (21), a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no município de Santana, a 17 km de Macapá. A unidade promete melhorar significativamente o fornecimento de água na região, beneficiando cerca de 100 mil moradores.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e marcou um investimento de aproximadamente R$ 25 milhões na ampliação do sistema de abastecimento local. Moradora da região, Dona Antônia Lacerda fez questão de prestigiar o evento.

“Eu moro aqui na rua ao lado, pertinho, e quis vir ver de perto. Antes, não tinha água na torneira. Agora, com os testes que eles fizeram, já consigo ter água em casa”, celebrou.

Com a nova estrutura, a capacidade de produção de água será ampliada de 100 para 370 litros por segundo. Augusto Dantas, diretor-presidente do Grupo Equatorial, destacou a importância dessa etapa para os planos de expansão do saneamento básico no estado.

“Este é um marco importante para a empresa e, sobretudo, para Santana. Estamos avançando na modernização e expansão do sistema de água do Amapá. Até o fim do ano, esperamos que 95% das residências em Santana tenham água nas torneiras”, afirmou.

A construção da nova ETA começou em maio de 2024. Durante a inauguração, o governador do estado, Clécio Luís, enfatizou a relevância do projeto para o desenvolvimento do município.

“Santana precisa de água nas torneiras, algo essencial para a vida das pessoas. O município vive um momento de expansão econômica, e isso exige infraestrutura adequada, como água e energia. Estamos felizes com essa entrega e comprometidos com os próximos passos, que incluem melhorias no fornecimento de energia elétrica”, destacou o governador.

O prefeito de Santana, Bala Rocha, também ressaltou o impacto positivo da estação de tratamento na vida da população.

“Estive aqui no início das obras e vejo que garantir o fornecimento de água às famílias de Santana significa melhorar a qualidade de vida. É muito difícil viver sem água, mas agora mais bairros e pessoas terão acesso a ela”, afirmou o prefeito.

A Concessionária de Saneamento informou que, até abril, outra Estação de Tratamento, no bairro Paraíso, também será entregue, ampliando o fornecimento de água para o bairro Fonte Nova e outras áreas de Santana.