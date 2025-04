Novo prefeito suspende concurso público lançado pela gestão anterior

Elielson Moraes (MDB) enviou ofício ao instituto contratado pela prefeitura de Porto Grande, na gestão Bessa, apontando uma série de irregularidades

Por SELES NAFES

O novo prefeito de Porto Grande, Elielson Moraes (MDB), decidiu suspender o concurso público que previa a contratação de 141 servidores para a cidade, que fica a 105 km de Macapá. A decisão foi tomada após a identificação de irregularidades no processo conduzido pelo Instituto Ágata, contratado pela gestão anterior de José Bessa (PDT).

Segundo Elielson, 11 dos 28 itens exigidos para a realização do certame não foram atendidos pela empresa responsável. Entre as falhas apontadas estão: a ausência de comprovação da publicação de edital em jornal de grande circulação, falta de documentos que comprovem a regularidade fiscal e a inexistência de registros sobre a contratação de profissionais habilitados para compor a banca examinadora.

O Instituto Ágata também não apresentou comprovantes de segurança para evitar fraudes no concurso, como a estrutura técnica necessária para a aplicação das provas. Além disso, e talvez o mais grave, o concurso não foi autorizado pela Câmara de Vereadores.

O gestor concedeu ao instituto um prazo de 20 dias para regularizar as pendências e apresentar os documentos faltantes. Caso isso não ocorra, o concurso será cancelado definitivamente.

O concurso público tinha como objetivo preencher vagas em áreas essenciais, como saúde, educação e serviços gerais, com salários entre R$ 1,5 mil e R$ 10 mil. As inscrições já começaram e seriam encerradas no dia 10 de fevereiro, com provas marcadas para abril.