Novo presidente do TCE evita criticar prefeituras por falta transparência: ‘precisamos melhorar’

Conselheiro Reginaldo Ennes, de 46 anos, assumirá a corte no dia 22 de janeiro

Por SELES NAFES

No próximo dia 22 de janeiro, o conselheiro Reginaldo Ennes, de 46 anos, será empossado como novo presidente do Tribunal de Contas do Amapá (TCE), para um mandato de dois anos. Em entrevista ao Portal SN, o novo gestor adiantou que pretende seguir a linha dos antecessores com foco na modernização dos sistemas de auditoria e fiscalizações, e evitou críticas às prefeituras não investem em transparência de dados na internet.

“Nosso objetivo é que o poder público tenha uma gestão mais eficiente e equipada para prestar o melhor serviço à comunidade”, resumiu.

Ele lamentou o fato de nenhuma prefeitura ou Câmara Municipal do Amapá ter sido escolhida, em 2024, para receber o Selo Diamante de Transparência Pública, mas evitou pesar a mão na avaliação.

“É um ponto que precisamos trabalhar: estar mais junto com as prefeituras para que possamos melhorar no radar do Transparência Brasil. O governo do Estado é um dos poucos do país que tem Selo Diamante. Isso é muito bom, mas é ruim porque precisamos melhorar muito nas condições dos municípios”, comentou.

Questionado sobre o que achava da performance da prefeitura de Macapá, que também não consegui o Selo de Transparência deste ano, o novo presidente avaliou que todos os municípios tinham a obrigação de ter pontuado melhor.

Reginaldo Ennes é natural de Santa Maria (RS). Ele era procurador de contas do TCE desde 2011, quando passou em concurso público do tribunal. Em 2013, foi nomeado pelo então governador Camilo Capiberibe (PSB) para assumir a vaga na corte de contas aberta com a morte da conselheira Margareth Salomão. Ele foi eleito presidente este ano, com a destituição de Michel JK após o STF barrar a reeleição em mesas diretoras por mais de duas vezes.