Efésios3

Deus nem sempre vai concordar com o que pedimos, por uma infinidade de razões. Mas, no momento certo, Ele pode fazer até mais do que pedimos. O nosso Pai sabe o que é melhor para a nossa vida. Veja a análise de Efésios 3 e tenha uma ótima sexta-feira (17) com o nosso Salvador Jesus!