Efésios4

Tudo que começa com raiva termina em vergonha. Se formos dominados pela raiva, mesmo quando estamos certos, vamos perder a razão. Essa é uma advertência do apóstolo Paulo na Carta aos Efésios, capítulo 4. Deus fala com conosco todos os dias, e um dos canais são as Escrituras. Leia e medite. Tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!