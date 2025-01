Odivaldo e Célia, o amor que o ‘Novo Amapá’ sepultou no Cajari

Esta crônica de Gesiel Oliveira rememora os 44 anos do acidente que marccou, contando a história de Odivaldo e Célia

Compartilhamentos

Por GESIEL OLIVEIRA

Há exatos 44 anos, ocorria a maior tragédia fluvial da Amazônia. Todo mundo já ouviu falar sobre a história do Naufrágio do Barco Novo Amapá, mas quase ninguém conhece as histórias que naufragaram junto com ele. Hoje, quero compartilhar com vocês um pouco sobre uma destas tantas. A história de amor que aquele naufrágio levou junto. A história do casal Odivaldo Ferreira de Souza (mais conhecido como Tio Filho) e Célia Lúcia O. Monteiro, uma maranhense que a época residia em Beiradão, atual Vitória do Jari. Clique aqui para ler a história e ver fotos históricas do maior naufrágio fluvial da Amazônia.