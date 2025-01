2Coríntios11

Compartilhamentos

Para alguns pensadores, como Karl Marx, a “religião é o ópio do povo”. Em alguns casos, sim. As vezes é vergonhoso ver alguém que se intitula cristão. Em 2Coríntios11, o apóstolo Paulo faz alertas sobre os falsos ministros de Deus. Tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!