Padrasto confessa estupro de enteada, faz ex refém e tenta incendiar casa

Homem foi preso em flagrante por equipe do 7⁰ BPM e disse que não conseguiria viver sem a mãe e a filha

Da REDAÇÃO

No município de Pedra Branca do Amapari, Matheus Ferreira da Cruz foi preso após invadir a casa da ex-companheira, de 41 anos, e tentar incendiá-la com os filhos dela dentro. O suspeito ainda manteve a vítima refém, ameaçando-a com um terçado, e confessou ter abusado sexualmente da filha dela, de 22 anos, durante anos.

O 7⁰ Batalhão da Polícia Militar foi acionada por volta das 1h10, no domingo (26), após a Polícia Civil informar sobre o caso. Ao chegar ao local, na Sétima Avenida, no bairro Nova Colina, na zona urbana da cidade, os agentes encontraram Matheus na entrada da residência, segurando a ex-mulher pelo pescoço com o terçado. Mesmo após tentativas de negociação, o homem permaneceu agressivo. Quando a vítima desmaiou, os policiais agiram, utilizando força proporcional e meios não letais para neutralizá-lo. Matheus foi preso em flagrante.

Relato das vítimas

A ex-mulher de Matheus relatou que estava no banho quando ouviu gritos de sua filha. Ao sair, viu que o botijão de gás havia sido incendiado pelo criminoso. Tentando proteger os filhos – além da jovem de 22 anos, um meninos de 9 anos e outro de 5 anos, ela os trancou em um quarto. A mais velha estava ferida na cabeça devido às agressões.

Ao tentar buscar ajuda, a mãe foi capturada e arrastada pelos cabelos por Matheus, que a manteve sob ameaça e impediu que vestisse roupas. Dois amigos tentaram acalmar Matheus, mas ele insistia em se despedir dos filhos.

À polícia, a filha mais velha revelou que havia sido vítima de estupro por Matheus desde os 16 anos, quando sua mãe saía para trabalhar. Segundo ela, os abusos só cessaram após a genitora descobrir e encerrar o relacionamento, há 11 meses. Apesar disso, Matheus continuou perseguindo e ameaçando a família.

Confissão e provas

De acordo com a polícia, Matheus admitiu os abusos e afirmou que não conseguiria viver sem a ex e a enteada. Ele tentou atear fogo na casa com todos dentro. No local, os policiais encontraram um galão de combustível vazio, um isqueiro, indícios de incêndio e o registro do fogão aberto, com forte cheiro de gás e gasolina.

A mãe informou que possui uma Medida Protetiva de Urgência contra Matheus, mas ele continuava a ameaçá-la.

Prisão e assistência às vítimas

Matheus foi levado à delegacia, enquanto a família foi atendida na Unidade Mista de Saúde devido às agressões e ao estado de pânico.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.