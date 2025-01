Pai quer doar rim para salvar a filha e organiza bingo

Gabriele dos Santos sofre de síndrome nefrótica crônica e precisa urgentemente de um transplante de rim.

Por RODRIGO DIAS

Quem vê Gabriele dos Santos, de 17 anos, não imagina que, por trás de seu sorriso encantador, existe uma luta pela vida. Moradora do bairro Nova Esperança, em Macapá, a jovem enfrenta a síndrome nefrótica crônica e precisa urgentemente de um transplante de rim.

Sua história é um exemplo de amor familiar verdadeiro. Seu pai, Gabriel Sampaio, conta que a doença foi diagnosticada quando Gabriele tinha apenas 2 anos de idade. Desde então, ela realiza acompanhamento médico com consultas mensais. No entanto, no fim de 2024, a situação agravou-se de forma repentina.

“Os próprios médicos se surpreenderam com a gravidade. Infelizmente, hoje ela é renal crônica. Eles tentaram fazer o rim voltar a funcionar, mas não tiveram êxito. Não houve outra alternativa, e ela precisou começar a fazer diálise”, detalhou o pai.

A única solução para Gabriele é o transplante de rim. Os especialistas indicaram que o procedimento deve ser realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Para viabilizar a viagem e a permanência fora do estado, a família iniciou campanhas solidárias, como rifas, e organizará um bingo no próximo domingo (12). O objetivo é arrecadar fundos para que Gabriele, o pai, a mãe e seus dois irmãos pequenos possam viajar e arcar com os custos da estadia.

Em um ato de amor e esperança, Gabriel revelou o desejo de ser compatível para doar o rim à filha.

“Oro todos os dias para que eu tenha essa compatibilidade. Tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Todo pai de verdade sonha em ver o filho ou filha bem, saudável, e buscando suas conquistas. Quero ser o doador para vê-la feliz e vivendo uma vida nova”, declarou emocionado.

Mesmo debilitada e usando um permicath no peito, Gabriele demonstra gratidão pelas orações e pelo apoio que tem recebido. A jovem também fez um pedido especial:

“Eu venho pedir a ajuda de todos com a minha cirurgia, porque está sendo um momento muito delicado para mim e para minha família. Confio muito em Deus e sei que todas as pessoas que estão ajudando ou vão ajudar estão sendo tocadas por Ele. É Ele que está fazendo tudo isso, não é por acaso”, disse a adolescente.

Com fé e determinação, Gabriele compartilhou seus sonhos e sua força para enfrentar os desafios.

“Deus está no centro de tudo, me ajudando. É Ele que me faz ficar em pé todos os dias, falar, estar com a minha família. É muito difícil e complicado, mas a gente tem que seguir e continuar. Sei que, no futuro, haverá outras batalhas, mas vou vencer esta e estar firme e forte. Quero ser advogada”, concluiu.

Quem desejar ajudar Gabriele pode entrar em contato com sua mãe pelo número (96) 98142-9361 (ligação/WhatsApp). Para doações via transferência bancária, a chave Pix é [email protected], em nome de Marta Suellem Lobato dos Santos (mãe de Gabriele).

Para participar do bingo no próximo domingo (12), basta entrar em contato com a mãe. Veja mais informações sobre o bingo: