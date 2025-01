Para tentar se livrar, assaltante com 5 ordens de prisão da Justiça dá nome falso

Foragido foi preso no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 23 anos, foragido da Justiça e com cinco mandados de prisão em aberto, foi preso nesta quinta-feira (30), no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá. Durante a abordagem da equipe do Batalhão de Força Tática, o suspeito tentou se livrar da detenção fornecendo um nome falso, mas sua identidade foi confirmada posteriormente.

A ação ocorreu por volta das 11h30, quando os policiais realizavam patrulhamento na região. O homem foi abordado em via pública e, ao ser questionado, tentou enganar a equipe com informações falsas. No entanto, a consulta aos sistemas policiais revelou que ele era condenado pelo crime de roubo e possuía cinco ordens de prisão pendentes pela mesma prática.

Após a constatação dos mandados, o foragido foi imediatamente conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde ficará à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.