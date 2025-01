Peixinhos Voadores abre 600 vagas para crianças e adolescentes

Projeto de natação ensina disciplina, compromisso, respeito e cidadania.

Por RODRIGO DIAS

O projeto social Peixinhos Voadores, promovido pela Polícia Militar do Amapá, está com 600 vagas abertas para aulas de natação voltadas a crianças e adolescentes de Macapá, com idades entre 4 e 17 anos.

Neste primeiro momento, as oportunidades são destinadas ao polo da zona sul da capital. Em breve, serão abertas vagas para os polos da zona norte de Macapá e do município de Santana.

As inscrições são gratuitas e ocorrerão no dia 13 de janeiro, no Comando Geral da PM, situado na Rua Jovino Dinoá, bairro Beirol.

De acordo com o coordenador do projeto, Sebastião Mota, a previsão é de que as aulas comecem nas primeiras semanas de março de 2024.

“É um projeto de natação que traz disciplina, compromisso, respeito e cidadania. Há anos, ensinamos essas crianças e adolescentes, que se tornam pessoas melhores com o que aprendem no projeto. Este ano, seguimos firmes com essa missão”, destacou Mota.

Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem entregar cópias do RG, comprovante de residência, além de duas fotos 3×4 da criança ou adolescente. O atendimento acontece de 8h às 12h e de 14h às 18h.