Petróleo: Randolfe diz que exigências do Ibama foram atendidas e revela avanços na BR-156

A poucos anos de exaurir a reserva do pré-sal, o senador diz que a exploração no Amapá será vital para o Brasil

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Em entrevista ao SNTV, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) revelou que a Petrobras concluiu a construção do hospital de fauna em Oiapoque, a última exigência do Ibama para liberar a perfuração exploratória na costa do Amapá. O parlamentar informou que vai convidar a nova presidência da estatal para dar esclarecimentos ao Senado, e disse que a estrutura da empresa é tão grande que só a atividade de pesquisa da Petrobras vai movimentar a economia no norte do Amapá. O parlamentar também falou sobre os avanços na BR-156, nos trechos norte e sul.