Pilares desalinhados na parte nova do trapiche geram desconfiança

A base de sustentação nas extensões do complexo são observados facilmente, além de problemas com o acabamento da obra

Por SELES NAFES

Depois de uma década fechado, o Trapiche Eliezer Levy foi reaberto e ficou lindo de novo. Contudo, assim como outras obras paisagísticas e turísticas conduzidas pela Prefeitura de Macapá, como as praças Jacy Barata e Nossa Senhora da Conceição, o complexo na orla de Macapá tem gerado discussões na internet sobre a qualidade do acabamento, a cor escolhida e até sobre a segurança estrutural.

A parte recém-inaugurada do complexo, projetada para homenagear o formato de estrela da Fortaleza de São José, apresenta problemas visíveis, como tábuas tortas e mal encaixadas. Além disso, os pilares de sustentação das extensões do trapiche estão desalinhados, o que tem causado desconforto e levantado debates nas redes sociais sobre a segurança da estrutura. O Portal SN foi ver de perto e apura se o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Macapá inspecionaram esses detalhes antes da inauguração do local.