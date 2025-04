Pistoleiro de facção morre em confronto com o GTA

Conflito entre policiais e criminoso ocorreu, a 180 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um faccionado que atuava como matador de rivais foi morto na madrugada desta quarta-feira (8) em troca de tiros com o Grupo Tático Aéreo (GTA), no município de Pedra Branca do Amapari, a 180 km de Macapá.

O suspeito, identificado como Lucas Kauê Lima de Aquino, de 18 anos, foi localizado após informações repassadas pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mas acabou baleado ao usar uma pistola ponto 40 contra os policiais.

Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais contra quem atirou, que o levaram para a unidade de saúde da cidade. Mas, o suspeito não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do GTA, Lucas Kauê era investigado por pelo menos três homicídios somente no município de Santana.

Além disso, estaria envolvido na morte de um jovem que teve a casa invadida por dois criminosos na última segunda-feira (6), no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá. Na ocasião, a vítima, Sandro da Silva Miranda, foi atacada na frente da família e executada dentro do quarto com três tiros. Ele tinha 21 anos, passagem por roubo e era conhecido como Sandrinho.

Testemunhas disseram à polícia que os atiradores fugiram em uma motocicleta, e que um deles era branco, magro e estava vestido com uma camisa cinza, enquanto que o outro tinha estatura baixa, era forte e vestia uma camisa do Flamengo.