Polícia identifica criminoso que ameaçou invadir casa de empresária; ÁUDIOS

Bandido mora no Rio de Janeiro, e conseguiu extorquir a vítima

A Polícia Civil do Amapá concluiu na manhã de hoje (22) a investigação que identificou um homem de 21 anos, residente em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, como responsável por extorquir uma empresária em Macapá.

O crime ocorreu no último dia 11 de janeiro, quando o suspeito fez uma ligação ameaçadora à vítima, afirmando que uma facção criminosa invadiria sua residência e causaria danos graves à sua família.

Sob pressão e medo pelas ameaças, a empresária foi coagida a realizar uma transferência de dinheiro para o criminoso no valor de R$ 1 mil. No diálogo, ele deu um prazo ameaçador de 5 minutos para que a transferência fosse realizada. Após o ocorrido, ela procurou imediatamente a Polícia Civil para denunciar o golpe.

Durante as investigações, a polícia conseguiu rastrear o autor das ameaças, que possui um extenso histórico de fraudes e extorsões no Rio de Janeiro. O delegado Leandro Leite, da Delegacia Especializada nos Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), explicou que esse tipo de crime, conhecido como “Golpe da Facção”, tem se tornado uma prática comum em Macapá, atingindo várias vítimas em situações semelhantes.

“Caso você receba mensagens de aplicativos ou ligação telefônica de alguém se dizendo ser integrante de uma facção criminosa e que você está decretado para ser agredido ou até morto, não acredite, isso é um golpe”, alertou o delegado.

Segundo ele, os criminosos utilizam dados pessoais retirados de bancos de dados online para intimidar ainda mais as vítimas e dar veracidade às ameaças.

A Polícia Civil orienta a população a não responder a esse tipo de ameaça, bloqueando as ligações ou mensagens recebidas e registrando imediatamente um boletim de ocorrência.

O suspeito foi indiciado pelo crime de extorsão majorada e, segundo a polícia, as investigações seguem para desarticular outros possíveis envolvidos na prática deste golpe em Macapá.