Polícia prende 2º suspeito de morte de gari e descobre motivo do crime

Vítima foi morta em serviço, quando recolia lixo pelas ruas do Bairros Fé em Deus, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O gari da Prefeitura de Santana, Wesley Martins Ferreira, de 26 anos, executado a tiros no mês passado, foi morto por motivos passionais. Ele teria se envolvido amorosamente com a suposta namorada de um dos seus dois assassinos.

A motivação foi descoberta após a prisão dos dois investigados pelo homicídio, que foram capturados nos últimos dois dias. Na terça-feira (21), o Grupamento Tático Aéreo (GTA) prendeu Johnny Rodrigues, de 18 anos, comercializando entorpecentes no Bairro Fé em Deus.

Já na quarta (22), investigadores da 1ª DP de Santana (1ªDPS) prenderam o segundo investigado. Ele não teve o nome revelado, mas tem a mesma idade do primeiro preso e também foi preso no Bairro Fé em Deus, local onde o gari foi executado.

O delegado Leonardo Alves esclareceu que, inicialmente, pela maneira como o crime ocorreu, e por causa dos antecedentes da vítima, os indícios apontavam para guerra de facções ou ordens do crime organizado.

“Até o presente momento, de acordo com o que foi obtido na investigação a motivação do crime foi o ciúme de uma possível namorada de um dos suspeitos, com quem a vítima também teve envolvimento. Isto é, nada indica que a vítima tinha qualquer envolvimento com crime organizado ou facções criminosas”, destacou o delegado Leonardo.

Segundo ele, um dos dois suspeitos confessou o crime. Apesar disto, a investigação ainda segue em andamento para elucidação total da dinâmica.

Os dois presos foram encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O homicídio

Wesley Martins Ferreira foi assassinado no dia 18 de dezembro de 2024, por dois criminosos enquanto recolhia lixo pelas ruas do Bairro Fé em Deus, em Santana, a 17 km de Macapá. Ele foi atingido por quatro disparos e morreu no local. A área é conhecida pela atuação de facções.

Os assassinos já sabiam que a vítima passaria pelo local para recolher o lixo doméstico e ficaram à espreita na Avenida Brasil. Testemunhas relataram que Wesley estava fora do caminhão coletor quando foi baleado duas vezes pelas costas. Após cair, um dos atiradores se aproximou e disparou mais duas vezes, desta vez no tórax.