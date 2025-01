Policial militar de folga é investigado por morte de jovem no réveillon

Jhouséfen Diego de Sousa Barros, de 28 anos, foi ferido gravemente com pelo menos três tiros

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá confirmou neste domingo (5) que um policial militar, que estava de folga, foi identificado como o autor dos disparos que mataram Jhouséfen Diego de Sousa Barros, de 28 anos, durante a programação de réveillon no anfiteatro da Fortaleza de São José, em Macapá.

Desde o ocorrido, equipes da Polícia Civil têm trabalhado para esclarecer o caso. A investigação utilizou imagens de vídeo captadas no local do evento, que permitiram identificar o suspeito. Após diligências e com o apoio do Comando Geral da Polícia Militar, o policial foi confirmado como o responsável pelos disparos.

O policial, que segundo relatos seria sargento da PM, fugiu do flagrante. Ele apresentou-se posteriormente à Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (DECCP), mas durante o interrogatório, optou por permanecer em silêncio. Sua arma foi apreendida para análise pericial no inquérito que apura o homicídio.

Na noite de 31 de dezembro, uma câmera de segurança flagrou uma pancaria. Um homem atira cerveja em outro e os dois iniciaram uma briga. Jhouséfen, de camisa verde, interfere e depois aparece baleado no chão. Teriam sido pelo menos três tiros. Ele foi socorrido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu ao chegar no Hospital de Emergência de Macapá.

A Polícia Civil informou que está adotando todas as medidas necessárias para a conclusão do inquérito com rigor técnico, transparência e respeito aos procedimentos legais. O órgão reforçou seu compromisso com a justiça e a sociedade, assegurando que os responsáveis pelo crime serão devidamente responsabilizados.