Polonês se encanta pela Cachoeira de Santo Antonio: “Beleza esplêndida”

Por SELES NAFES

Um turista polonês gravou nem vídeos os momentos de encantamento ao descobrir a Cacheira de Santo Antônio, em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. O vídeo foi divulgado pelo novo prefeito de Laranjal do Jari, Teddy Marcel (UB), neste domingo (26).

O turista se chama Peter Modrzejewski, que é morador de Chicago (EUA) desde os 14 anos. Ele afirmou já ter viajado muito pelo mundo. No Brasil, passou pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas ficou deslumbrado com o que encontrou em Laranjal do Jari, por onde chegou através de indicação de amigos.

Peter disse que a Cachoeira de Santo Antônio lembra muito as Cataratas do Niágara, na fronteira com o Canadá.

O turista também visitou a sepultura nazista do oficial alemão que morreu de malária na região, entre outros locais nos três dias que ficou no município amapaense a 280 km de Macapá.

“Já vi muita coisa. Beleza esplêndida. Eu aproveitaria isso todos os dias”, comentou.

No primeiro dia de mandato, Teddy Marcel criou a Secretaria de Turismo de Laranjal do Jari, que tem bons hotéis restaurantes, rede de saúde aparelhada e muitos atrativos naturais.