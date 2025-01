2Coríntios12

Um pai deve atender todos os pedidos do filho? É claro que não, porque isso faz parte do aprendizado. O filho também precisa se acostumar a ouvir um não. Deus responde a todas as orações, mas nem sempre como queremos. Em 2Coríntios12, o apóstolo Paulo explica sobre isso. Tenha uma ótima terça-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!