Preso confessa ter obedecido ordem de facção para executar jovem

HOMICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Hernanes Gomes dos Santos foi morto a tiros; adolescentes envolvidos também foram apreendidos pela Polícia Civil do Amapá

Em uma ação conjunta entre as forças de segurança pública do Amapá, um homem de 20 anos foi preso e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por envolvimento no homicídio de um jovem de 19 anos, ocorrido na madrugada do dia 16 na orla do município de Mazagão, região metropolitana de Macapá.

O homicídio ocorreu durante a festa em louvor a São Sebastião. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi ordenado por uma facção criminosa em razão de rivalidades entre grupos.

De acordo com as investigações, os tiros teriam sido disparados por Uelliton Jorge Castro Caldeira, de 20 anos, também conhecido como KN.

Logo após a morte de Hernandes Gomes dos Santos a tiros, testemunhas chegaram a afirmar que o crime teria relação com a mulher de um faccionado, mas isso não foi confirmado.

Durante o interrogatório, o principal suspeito confessou ter recebido ordens para executar a vítima, que seria integrante de uma facção rival. Após cometer o homicídio, o grupo fugiu para Santana, onde foi descoberto após trabalho do setor de inteligência da Polícia Militar.

O delegado José Victor Souto é o responsável pelo inquérito. Ele não deu detalhes sobre a participação dos menores que foram apreendidos e nem se a vítima tinha mesmo passagens anteriores pela polícia.