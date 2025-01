Profissionais de UBS fluvial abandonada continuam contratados pela prefeitura

Médicos, enfermeiros e outros especialistas constam em cadastro enviado ao Ministério da Saúde.

Por SELES NAFES

Os profissionais de saúde contratados para atender na UBS Fluvial Dra Célia Trasel continuam sendo pagos pela Prefeitura de Macapá, mas sem atuar nos contratos para os quais foram admitidos temporariamente. É o que demonstra o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde), que precisa ser atualizado pelas prefeituras todos os meses.

O Cadastro é mantido no banco de dados do Ministério da Saúde para que recursos públicos não parem de ser enviados aos municípios.

Na última atualização, feita em 18 de janeiro de 2025, a prefeitura informou a relação dos cerca de 20 profissionais da UBS Célia Trasel, entre médicos, biomédicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e psicólogo. De acordo com o cadastro, eles foram contratados entre janeiro e julho de 2024.

Ontem (27), no entanto, o vereador Claudiomar Rosa (PT) voltou a denunciar que a embarcação está paralisada há cerca de dois anos em um estaleiro ribeirinho no Igarapé da Fortaleza, a cerca de 16 km de Macapá.

A UBS foi comprada por R$ 1,9 milhão em 2018 pela gestão Clécio Luís (atual governador do estado) na Prefeitura de Macapá, e inaugurada em 2019 com o nome de “Doutora”. Foram dezenas de viagens para prestar atendimentos em mais de 30 comunidades ribeirinhas do Bailique.

Em 2021, o então novo prefeito Antônio Furlan, que é médico, paralisou a UBS alegando que ela precisaria passar por reparos, que custaram mais de R$ 400 mil. Depois disso, a unidade foi reinaugurada com festa e rebatizada com o nome de Dra Célia Trasel. O vereador prometeu acionar o Ministério Público.

A UBS fluvial é equipada para oferecer consultas, análises de laboratório, vacinação e outros serviços ambulatoriais.

A prefeitura ainda não se pronunciou publicamente sobre o abandono da unidade e nem sobre a destinação dos servidores contratados.