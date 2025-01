Quase 20 anos depois, condenado por estuprar a cunhada é preso

O criminoso já tinha escapado da polícia uma vez, mas ontem (3) foi preso

Da REDAÇÃO

Policiais civis do Amapá conseguiram capturar um homem condenado por um estupro ocorrido em 2006. Ele já tinha escapado de um cerco policial no ano passado.

Há poucos detalhes sobre o crime. A Polícia Civil divulgou apenas que a vítima foi a cunhada, e que o crime ocorreu há quase 20 anos, no bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá.

A prisão foi efetuada ontem no distrito do Igarapé do Lago, zona rural do município de Santana. Em julho de 2024, ele conseguiu fugir do cerco.

Ontem os policiais também tiveram trabalho para efetuar a prisão, já que o bandido tentou fugir para uma área de mata quando percebeu a chegada dos agentes. A prisão foi efetuada pelo Núcleo de Capturas com apoio de policiais da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

O criminoso, que está condenado a 8 anos e dois meses em regime fechado, foi encaminhado para audiência de custódia e levado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).