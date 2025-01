2Coríntios 9

Fazer o bem não deve estar relacionado a esperar algo em troca. Contudo, a própria Bíblia deixa claro que as boas ações sempre serão recompensadas por Deus. Em 2Coríntios 9, vemos um episódio em que Paulo compara as boas ações ao que colhemos na vida. Tenha um feliz sábado com o nosso Salvador Jesus!