Concursados defendem querem dialogar com o governo para mostrar que eles também podem ser chamados

Por SELES NAFES

Concursados do cadastro reserva da Polícia Penal do Amapá afirmam que existem vagas para que o governo do Estado faça novas chamadas. Até agora, a gestão Clécio já fez seis convocações de aprovados do cadastro reserva. Mas, segundo uma comissão de aprovados, o governo ainda não conseguiu completar o quadro porque há muitos casos de desistência e reprovações no TAF em curso.