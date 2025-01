Responsável por ‘caixinha’ de facção morre em confronto com a polícia

Suspeito de atuar como arrecadador do grupo foi morto no bairro Universidade

Por OLHO DE BOTO

Um homem que tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por homicídio morreu durante uma intervenção do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá. O confronto armado ocorreu por volta das 10h30 deste domingo (19), no Bairro Universidade, zona sul de Macapá.

De acordo com informações do serviço de inteligência da polícia, Auro Moraes Tavares era membro de uma facção criminosa e responsável pela arrecadação das mensalidades – conhecidas como “caixinha” – pagas pelos integrantes da organização criminosa ao líder do grupo na região.

Segundo relato do comandante da equipe policial, a patrulha estava monitorando a área da Travessa Gonzaguinha quando avistou o suspeito armado entrando em uma residência. Ao realizar o acompanhamento, os militares afirmaram terem sido recebidos a tiros, o que levou à reação da equipe.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito de Tavares. A polícia informou que a ocorrência será registrada e os fatos apurados para verificar as circunstâncias exatas do confronto.