Réveillon do AP custou R$ 18 milhões e gerou R$ 211 milhões; veja os resultados

Roberto Carlos abriu o réveillon no dia 28 de dezembro: resultados foram apresentados nesta terça-feira (7) pelo governo do Estado e parceiros do evento

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O réveillon de 2025 já é considerado um divisor de águas no setor turístico do Amapá, que entrou em definitivo no radar nacional dos viajantes. Dados apresentados pelo governo e parceiros do evento, nesta terça-feira (7), revelam que a programação de 4 noites com 50 atrações atraiu mais de 32 mil visitantes, lotou hotéis, restaurantes, bares e movimentou outros serviços, gerando mais de R$ 211 milhões de faturamento, além de empregos e expansão de empreendimentos.

Dos R$ 18 milhões de despesas do réveillon, R$ 10 milhões saíram da iniciativa privada, R$ 1,7 milhão de emendas e R$ 6,3 milhões foram investimentos do governo do Amapá. Dos 32 mil visitantes, 7 mil atravessaram a Ponte Binacional vindos da Guiana Francesa através de Oiapoque.