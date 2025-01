Sambódromo verá ’10 belos espetáculos’, garante Liesap

Presidente da liga, Jocildo Lemos, falou sobre a preparação das escolas

Por SELES NAFES

Dependendo do grupo (especial ou de acesso), as 10 escolas de samba do Amapá receberam no fim de 2024 repasses entre R$ 500 mil e R$ 640 mil em recursos do governo, de empresas e emendas parlamentares. O presidente da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), Jocildo Lemos, disse que o expectador verá 10 belos espetáculos este ano, com a expectativa de superar a qualidade apresentada no ano passado. O Portal SN também falou com dois personagens de uma das escolas que mais ganharam títulos na Ivaldo Veras.