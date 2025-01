Sem água e com luz atrasada, Nelson dos Anjos reabre: ‘pela memória dele’

Academia na periferia do Bairro dos Congós, zona sul de Macapá, reabriu as portas a pedido de jovens e adolescentes, não tem sido fácil manter o projeto.

Por RODRIGO DIAS

O projeto social ‘Formando Campeões’, fundado pelo saudoso ex-boxeador Nelson dos Anjos, na periferia do Bairro dos Congós, zona sul de Macapá, reabriu as portas a pedido de jovens e adolescentes que veem no boxe a oportunidade de adquirir valores para vida. Contudo, não tem sido fácil manter a tradicional iniciativa.

Segundo Nelson Júnior, filho que busca manter o legado do pai, o projeto sofre com a falta de apoio. A água está cortada, a energia elétrica acumula talões atrasados e o lanche que antes era doado por patrocinadores e servido após os treinos para os participantes, também já não chega.

Nos tempos de ‘vacas gordas’, o fundador do projeto colocava os alunos sentados e doava alimentos para os atletas levarem para suas casas.

“Não temos o fogão, o gás. Essa refeição era a janta de muitos. Mas já não temos mais apoio, ficamos esquecidos. Eu sigo aqui porque é um projeto tão lindo criado por meu pai, e essas crianças merecem ter essa oportunidade de ser alguém melhor, tanto que fazemos tudo isso de graça”, comentou Nelson Júnior.

O projeto já procurou autoridades do estado e do município em busca de ajuda, mas até o momento não teve retorno de ninguém. Mesmo com as dificuldades, foram abertas vagas para quem deseja aprender boxe.

“Seguiremos aqui, estamos buscando forças para manter o projeto e honrar a memória dele, pois meu pai foi um guerreiro. Lutaremos até o fim”, acrescentou Nelson Júnior.

As aulas acontecem a partir de 18h de segunda a sexta-feira na academia de boxe localizada na Avenida Padre Ângelo Biragui (8ª Avenida), número 997, no Bairro dos Congós.

Para mais informações basta entrar em contato com o número (96) 98420-5937 (Nelson Júnior).

Legado

Nelson dos Anjos fundou, há cerca de 20 anos, o projeto “Formando Campeões”. A academia de boxe já ajudou a resgatar mais de 1.000 crianças da proximidade das drogas e da criminalidade. O projeto recebeu a visita e apoio de boxeadores famosos, como o ex-campeão mundial Popó Freitas.

Foi também lá que foram forjados o tricampeão brasileiro na categoria juvenil, Juscelino Pantoja, e a boxeadora ex-seleção brasileira Lyvia Carla. O professor Nelson faleceu em Macapá em setembro de 2024, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), decorrente do agravamento dos sintomas da diabetes.

Recentemente, foi anunciado que o Habitacional PAC Congós, que conta com 272 apartamentos, divididos em 17 blocos, e 10 casas para pessoas com deficiência, será batizado com o nome do lutador.