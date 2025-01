Sem saber que policiais observavam, criminoso saca arma para roubar e acaba preso

Vítimas ficaram sob a mira de um revólver e tiveram que entregar os celulares ao bandido.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão foi preso após sacar uma arma de fogo no meio da rua e assaltar duas irmãs bem diante de investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc). O flagrante aconteceu na noite desta quinta-feira (9), na zona sul de Macapá.

As vítimas caminhavam pela Avenida Timbiras, no Bairro Buritizal, quando foram abordadas pelo criminoso, que apontou um revólver e exigiu os celulares que elas carregavam.

O assaltante, sem perceber que policiais em uma viatura descaracterizada haviam presenciado o crime, tentou fugir em uma bicicleta. Contudo, foi rapidamente perseguido e capturado. Com ele, os agentes apreenderam o revólver utilizado no roubo, carregado com seis munições intactas.

Na delegacia, os investigadores descobriram que o suspeito, de apenas 20 anos, já tinha várias passagens por roubo.

“Ele não contava com a presença policial naquele momento e anunciou o assalto, achando que o ambiente estava favorável”, comentou um dos agentes.