Serra do Navio: Paulinha inicia 2º mandato e amplia base na Câmara de Vereadores

Depois de ajudar a eleger 7 dos 9 vereadores, a prefeita conseguiu ver aliados sendo escolhidos para nova mesa diretora

Da REDAÇÃO

Paulinha Santos (MDB) tomou posse como prefeita de Serra do Navio em 1º de janeiro de 2025, após vencer as eleições com 66,60% dos votos válidos. No início deste segundo mandato, Paulinha já demonstra força política dentro do Legislativo, com aliados ocupando os principais cargos da mesa diretora da Câmara Municipal.

Dos nove vereadores eleitos, sete são da base da prefeita, o que garante a ela uma maioria ampla na Casa. A composição da mesa diretora reflete essa aliança: Wanderson Silva (PDT) foi eleito presidente, com Juh Silva (MDB) como vice-presidente, André Ribeiro (PSDB) como 1º secretário, e Lene Paes (PDT) como 2ª secretária. A articulação que resultou na eleição dessa mesa diretora mostra o alinhamento entre os Poderes Executivo e Legislativo no município.

Para Paulinha, a ampla base de apoio na Câmara deverá facilitar a tramitação dos projetos do Executivo. Entre as prioridades da gestão, estão investimentos na infraestrutura urbana, melhorias nos serviços de saúde e educação, além do estímulo à geração de empregos e à preservação ambiental.

Além do cenário local, Paulinha já iniciou diálogos com parlamentares em Brasília, buscando a captação de recursos por meio de emendas parlamentares. Esses investimentos são vistos como essenciais para financiar projetos estruturantes que possam beneficiar diretamente a população de Serra do Navio.

O segundo mandato da prefeita começa com um cenário político favorável, o que poderá viabilizar a execução de propostas prioritárias para o município.