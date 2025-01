Servidores municipais ganham apoio da Câmara de Macapá na luta por direitos

Aproximação entre Sindicato e Legislativo Municipal dá mais força à categoria.

Da REDAÇÃO

Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Macapá (SSMM) se reuniram com vereadores na Câmara para discutir pautas relacionadas aos direitos dos trabalhadores da categoria. O encontro, ocorrido na sexta-feira (24), reforçou o compromisso do Legislativo com as demandas dos servidores e marcou o início de um diálogo mais próximo entre as partes.

A reunião contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Pedro DaLua (União Brasil), acompanhado dos vereadores Ruzivan Pontes (Republicanos), Banha Lobato (União Brasil), Paulo Nery (PSD), Joselyo Mais Saúde (PP), Japão Bahia (Solidariedade) e Cláudio Góes (Solidariedade). Pelo lado do sindicato, estiveram presentes a presidente Soraya Bitencourt e os diretores Erick e Alex.

O objetivo da entidade sindical foi buscar informações sobre pautas relacionadas aos servidores públicos que estão em tramitação nas comissões da Câmara, além de garantir o apoio do Legislativo às reivindicações da categoria.

Pedro DaLua destacou que as composições das comissões permanentes serão definidas em breve e assegurou que nenhum projeto será votado sem a devida consulta ao sindicato e à categoria. Ele também reconheceu o trabalho realizado pelo ex-presidente da Câmara, Marcelo Dias, e propôs intensificar o diálogo e a parceria com o sindicato.

“As pautas dos servidores serão discutidas com responsabilidade antes de serem levadas ao plenário. Nosso compromisso é manter uma relação republicana e transparente com todos vocês”, afirmou o presidente.

Os vereadores Banha Lobato, Paulo Nery, Joselyo Mais Saúde e Ruzivan Pontes reforçaram o compromisso com os servidores, colocando seus mandatos à disposição para apoiar a categoria em suas lutas.

A presidente do SSMM, Soraya Bitencourt, agradeceu pelo apoio e reconheceu a abertura oferecida pela Câmara.

“O tratamento dispensado pelo presidente Pedro DaLua foi uma surpresa positiva, e saímos dessa reunião com as energias renovadas para continuar nossa luta”, destacou Soraya.