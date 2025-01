Situação de procuradores municipais concursados é alvo de investigação

Sala apertada onde os procuradores concursados atuam: falta de concurso público e assédio moral são apurados pelo MP

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Amapá abriu uma investigação para apurar supostas irregularidades na estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Município de Macapá. A iniciativa é resultado de denúncias apresentadas pela Associação dos Procuradores do Município de Macapá, que apontam problemas como a falta de concurso público para provimento de cargos e casos de assédio moral.

A Procuradoria Geral é o órgão que representa a prefeitura de Macapá em processos judiciais, e é responsável por emitir pareceres que dão segurança jurídica a atos da gestão. Segundo o promotor do caso, Danilo Martins, o objetivo do procedimento é dar continuidade às diligências necessárias para a formação do convencimento ministerial e adoção de eventuais providências legais.

Condições precárias e denúncias de irregularidades

No ano passado, o portal SelesNafes.Com revelou as condições precárias em que os procuradores concursados eram obrigados a trabalhar. Entre os problemas apontados estavam instalações físicas inadequadas e falta de estrutura básica para o desempenho das funções.

Além disso, as denúncias trazidas pela a associação destaca a falta de concursos públicos para preenchimento de cargos, com nomeações de servidores não concursados ocupando funções estratégicas.

A Procuradoria Geral do Município ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.